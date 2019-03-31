Чари в повітрі: вражаюче відкриття «Французької весни» (відео)

30 березня о 20.30 відбулося відкриття очереного, 16-го фестивалю «Французька весна». Фестиваль відкрився театралізованим музично-цирковим шоу «Садівниця Мю і кінематика флюїдів» французького колективу Transe Express.

Представлення тривало близько години і включало акробатичні трюки на підвісній конструкції високо над площею, виступ музикантів (які теж були досить високо, на інший рухомої конструкції) і шоу гігантських світяться ляльок — риб і дракона.

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Глядачі, яких зібралася ціла площа, заворожено спостерігали за «квіткою» садовницы Мю, підвішеним до висотного пересувного крана — квітка «літав» над площею, і разом з ним літали акробати. Квітка міняв відтінки, слідуючи за химерної сюжетної та музичної лінією.

Детальніше про програму фестивалю «Французька весна»-2019 в Україні читайте тут.