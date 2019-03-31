Чари в повітрі: вражаюче відкриття «Французької весни» (відео)

30 березня о 20.30 відбулося відкриття очереного, 16-го фестивалю «Французька весна». Фестиваль відкрився театралізованим музично-цирковим шоу «Садівниця Мю і кінематика флюїдів» французького колективу Transe Express.
Представлення тривало близько години і включало акробатичні трюки на підвісній конструкції високо над площею, виступ музикантів (які теж були досить високо, на інший рухомої конструкції) і шоу гігантських світяться ляльок — риб і дракона.
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
Глядачі, яких зібралася ціла площа, заворожено спостерігали за «квіткою» садовницы Мю, підвішеним до висотного пересувного крана — квітка «літав» над площею, і разом з ним літали акробати. Квітка міняв відтінки, слідуючи за химерної сюжетної та музичної лінією.
Детальніше про програму фестивалю «Французька весна»-2019 в Україні читайте тут.