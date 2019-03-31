У Німеччині в авіакатастрофі загинув власник російської авіакомпанії

Всього на борту 6-місцевого літака знаходилися п’ять осіб.

Дружина і тесть засновника і співвласника авіакомпанії S7 Владислава Филева загинув в результаті аварії літака в Німеччині.

Причини інциденту наразі невідомі. Як повідомляє видання Bild, жертвами падіння літака стали три людини, у тому числі двоє росіян: дружина Филева Наталія і її батько.

Всього на борту 6-місцевого літака знаходилися п’ять осіб; за даними Росавіації, літак належав компанії “Глобус”, яка входить в S7.

Владислав Филев народився в 1963 році в Южно-Сахалінську. З 1985 по 1993 роки проходив службу в Збройних силах СРСР і Росії на офіцерських посадах. У 1997 році він став головою ради директорів авіакомпанії “Сибір”, а через рік зайняв посаду її директора. З 2009 року Филев займав посаду генерального директора ЗАТ “Група компаній С7”.