Тимошенко назвала результати Національного екзитполу манипулированными

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко вважає, що вона вийшла у другий тур виборів президента України разом з коміком Володимиром Зеленським.

Результати першого туру президентських виборів в Україні, представлені Національним экзитполом, є манипулированными, вважає лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Виступаючи у своєму виборчому штабі після закриття виборчих дільниць увечері в неділю, 31 березня, вона заявила, що зайняла в першому турі друге місце. При цьому Тимошенко послалася на результати опитування виборців, що проголосували членами її команди, повідомляє кореспондент DW.

«Ми не заперечуємо перше місце Володимира Зеленського», — заявила далі лідер «Батьківщини». За даними її команди, шоумен набрав 27 відсотків, сама Тимошенко — 20 відсотків, чинний президент Петро Порошенко — близько 17 відсотків.

«Продажні екзитполи»

Політик закликала українців «не сприймати екзитполи», які вона назвала «продажними». Крім того, Тимошенко вважає за необхідне захищати виборчкоми від провокацій протягом всієї ночі після голосування. «Я думаю, що у нас достатньо спостерігачів, щоб захистити результат виборів», — підкреслила вона.

Між тим, за даними Національного екзитполу, у другий тур виборів президента України вийшли художній керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський, який набрав більше 30 відсотків голосів і чинний президент країни, за якого проголосували майже 18 відсотків виборців. На третьому місці з результатом близько 14 відсотків виявилася Юлія Тимошенко. При цьому мова йде про попередніх даних, отриманих в ході опитування виборців, що проголосували, на 18 годин. Інші українські екзитполи також ясно свідчать про перемогу Володимира Зеленського.

У боротьбі за пост глави держави брали участь 39 кандидатів. До полудня вже проголосували основні претенденти на вищий державний пост — Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, а також шоумен, що раніше не мав досвіду в політиці Володимир Зеленський. Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.