Порошенко: «Доля звела мене з маріонеткою Коломойського»

Виступаючи в штабі, президент Петро Порошенко назвав свої результати в першому турі «ще не перемогою, але великим кроком до неї».

«Доля звела мене – і я не соромлюся сказати про це – з маріонеткою Коломойського. Коломойському ми не дамо жодного шансу», – пообіцяв Порошенко.

Глава держави вважає, що його вихід у другий тур «зламав сценарій Кремля».

«Росія так і не припинила свої імперські амбіції, не припинила зазіхати на Україну. Ви – українці, ми – українці зламали російський сценарій першого туру, тому що точно не Порошенко вони хотіли побачити у другому турі. А тепер дозвольте мені припустити. Українці так само зламають вам сценарій і другого туру», – сказав він.

«Москва сподівалася на перемогу свою вже сьогодні. Ви пам’ятаєте слова з Кремля, які зверталися до українців і говорили: ми повертаємося старі часи, українського президента будуть визначати в Кремлі. І ми готові працювати з ким завгодно, лише б не з Порошенком … доведеться ще попрацювати з Порошенком … Нікуди ви не дінетесь», – заявив глава держави.

Чинний президент сказав, що не хоче «втратити» результати роботи попередніх 5 років.

«Але легко втратити, не пройдена точка неповернення. Можна втратити все, що зроблено за останні п’ять років. Для цього достатньо зробити помилку у другому турі», – сказав він.

Порошенко додав, що переможець другого туру буде представляти Україну на міжнародній арені, зокрема, на переговорах з РФ.

«І буде представляти Росію не Максим Галкін і не Євген Петросян. А представляти Росію буде Путін. Завтра настане 1 квітня, День сміху. Посміємося і вистачить. З 2 квітня не до жартів», – сказав він.