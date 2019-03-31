Тимошенко: Реальні результати виборів визначатимуть за протоколами з мокрими печатками

Частка іншого місця президентських виборів залишатиметься невизначеною до підрахунку протоколів з мокрими печатками.

Так, команда лідера «Батьківщини» провела всеохопний екзит-пол, щоб знати реальну картину.

У результаті, перше місце – у Володимира Зеленського (27%), на іншому – Юлія Тимошенко (20,9), третє – у Порошенка (17,5%).

Юлія Тимошенко переконана, що покладатися в країні без демократії, справжньої соціології з мільярдними ресурсами, які викладені на підкуп виборців, можливо тільки на протоколи дільничних та окружних виборчий комісій з мокрими печатками та оригінальними підписами.

«Я стверджую, що наша команда проводити паралельний підрахунок голосів, які ми розпочнемо оголошувати з 24:00. Це означає, що ми будемо отримувати копії протоколів у електронною формі з кожної дільниці. Ми розраховуємо до кінця завтрашнього дня зібрати оригінальні протоколи з мокрими печатками та підписами і пред’явити їх суспільству», – розказала вона.

У команди Юлії Тимошенко достатня спостерігачів на дільницях та в окружних виборчий комісіях, щоб захистити результат виборів. Саме тому лідер «Батьківщини» закликала суспільство не сприймати соціологію, яка називається екзит-пол, як істину в останній інстанції, «це маніпулятивна річ».

Вона також звернулася до українців і подякувала всім, хто прийшов і проголосував на виборах: «Це означає, що Україна має надії на зміни, на ті, що мафія від влади піде і в країні розпочнеться справжнє відродження».