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У Дніпрі заарештували відомого сепаратиста за демонстрацію заповненого бюлетеня

31.03.2019

31 березня скандального сепаратиста, члена громадської організації “Союз радянських офіцерів” Віктора Марченка затримали за демонстрацію заповненого бюлетеня.

Про це написав керівник “Нацкорпуса” в р. Дніпро Денис Котенко.

 

“Марченко, відомий в Дніпрі комуніст і сепар, затриманий поліцією за порушення таємниці голосування. Він виклав у свій facebook фото з бюлетенем свого проросійського “товариша” Бойко. Зараз розмахує паспортом України в обкладинці “срср”. Наші хлопці – поняті. Стежимо” , – написав він.

Під постом з’явилися коментарі.

“Я думаю, таким людям потрібно забороняти голосувати”, “Сепаратистською на нари”, “Так і треба робити з усілякою сепарской сволотою!”, – пишуть коментатори.

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