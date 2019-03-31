У Дніпрі заарештували відомого сепаратиста за демонстрацію заповненого бюлетеня

31 березня скандального сепаратиста, члена громадської організації “Союз радянських офіцерів” Віктора Марченка затримали за демонстрацію заповненого бюлетеня.

Про це написав керівник “Нацкорпуса” в р. Дніпро Денис Котенко.

“Марченко, відомий в Дніпрі комуніст і сепар, затриманий поліцією за порушення таємниці голосування. Він виклав у свій facebook фото з бюлетенем свого проросійського “товариша” Бойко. Зараз розмахує паспортом України в обкладинці “срср”. Наші хлопці – поняті. Стежимо” , – написав він.

Під постом з’явилися коментарі.

“Я думаю, таким людям потрібно забороняти голосувати”, “Сепаратистською на нари”, “Так і треба робити з усілякою сепарской сволотою!”, – пишуть коментатори.