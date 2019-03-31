У тюрмах та психлікарнях перемагає Порошенко: перші підсумки підрахунку голосів

У ЦВК оголосила перші результати першого туру президентських виборів-2019. Після підрахунку 0,09% (дев’ять сотих відсотка) голосів, лідирує поточний президент Петро Порошенко з показником 31,83%, друге місце — у Володимира Зеленського (24,10%), третє — у Юлії Тимошенко (12,38%).

Відзначимо, що завжди першими результати вважають у закритих об’єктах. В першу чергу, це в’язниці та СІЗО, а також лікарні — диспанцеры, психіатричної лікарні, хоспіси та інші.