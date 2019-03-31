У Бельгії відбулися акції на захист клімату

До демонстрації на захист клімату приєдналися бельгійські “жовті жилети”.

Демонстранти в ряді бельгійських міст вимагали посилити заходи по боротьбі з глобальним потеплінням. До маніфестантів приєдналися “жовті жилети” били вікна в урядовому кварталі.

Близько 15 000 чоловік в Бельгії в неділю, 31 березня, вийшли на демонстрацію з вимогою посилити заходи по боротьбі з глобальним потеплінням і в захист навколишнього середовища. Тільки в Брюсселі, за даними поліції, в акції взяли участь майже 8 тисяч демонстрантів.

Дійшовши до вулиці, на якій розташовані урядові будівлі, вони відокремилися від маніфестантів-екологів і почали бити вікна, повідомляє бельгійське агентство новин Belga. Поліції довелося укласти під варту 70 осіб.

Ще один масовий марш на захист навколишнього середовища, зібрав близько 8 тисяч учасників, відбувся 31 березня в бельгійському місті Льєжі.

Багатотисячні акції на захист клімату проходять у Бельгії вже кілька місяців. Демонстранти закликають до більш жорстких заходів щодо обмеження викидів вуглекислого газу на національному, європейському та світовому рівні.

Акції на захист навколишнього середовища проводяться і в Німеччині. Вони проходять кожну п’ятницю, а в них беруть участь школярі і студенти. Демонстрації проходять під гаслом “Fridays for Future” (“П’ятниці в ім’я майбутнього”).