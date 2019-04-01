“Не вистачає 6%”: соціолог прокоментував результати екзит-полів

На дані екзит-полів на виборах президента України може вплинути 6% голосуючих, які не охоплюються соціологами.

Про це заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, який сказав, що зазвичай остаточні дані результатів голосування на виборах президента України згідно з Національним екзит-полом відрізняються не більше ніж 2-2,5%.

“Теоретично на виборах 2019 відмінність буде в межах 2%. Але справа в тому, що є кілька категорій людей, які не включені в дослідження: закордонні виборчі дільниці, лікарні, в’язниці, армійські дільниці, голосування на дому”, – пояснює соціолог.

У разі, якщо ці люди будуть в основному голосувати за одного кандидата, він зможе піти у відрив.

“Хоча ці 6% людей, яких ми не покриваємо, теоретично можуть змінити ситуацію, але це вкрай малоймовірно. Принаймні в попередні роки не було такого, щоб вони сильно впливали на результати. Зазвичай наші результати більше, ніж на 2% не відрізнялися”, – зазначив Паніотто.

Також соціолог не передбачає ніяких значних змін у голосуванні в другому турі виборів.

“У президента будуть великі проблеми у другому турі, тому що цей великий розрив був весь час за нашими опитуваннями. Звичайно, все може змінитися, наприклад, частина людей, яка голосувала, як зараз кажуть, “по-приколу”, можуть побачити, що Зеленський реально стане президентом і це може їх налякати”, – сказав він.

“У президента будуть великі проблеми у другому турі, тому що цей великий розрив був весь час за нашими опитуваннями. Звичайно, все може змінитися, наприклад, частина людей, яка голосувала, як зараз кажуть, “по-приколу”, можуть побачити, що Зеленський реально стане президентом і це може їх налякати”, – сказав він.