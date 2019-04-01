Дебати між кандидатами у другому турі повинні бути обов’язково, і той, хто на них не піде, вже програв, — Яценюк

«Публічність — це частина політики. Це як бій на рингу — хто сильніший. І той, хто не піде на дебати, вже програв».

Це сказав лідер партії Арсеній Яценюк в ефірі програми «Головна тема. Вибір» на ТРК «Україна» у вечір першого туру виборів Президента України 31 березня.

«Чи тобі нема чого сказати, або ти боїшся. Або якщо тобі нічого сказати і ти боїшся — значить, ти слабкий», — підкреслив Яценюк, відповідаючи на запитання щодо необхідності дебатів між переможцями першого туру президентських виборів.

«Це не тільки питання законодавчого забезпечення. Звичайно, можна внести в закон норму, яка б вимагала від кандидатів у президенти дебати. Але політику не потрібен у цьому випадку закон. Вийди до людей і скажи, переконай їх, що ти сильніший, ніж твій опонент», — заявив він.

«Тому вважаю, що дебати повинні бути обов’язково. І я сподіваюся, що два фіналіста підуть навіть не на одну, а на дві дебатів», — сказав Яценюк.

Дебати, за його словами, повинні стосуватися, зокрема, зовнішньої політики, національної безпеки та оборони, державного управління, — «за що кожен виступає і як він це збирається робити».