Для журналістів можна: ДБР вирішив не відкривати справу проти Ляшка за оприлюднення бюлетеня

Державне бюро розслідувань вважає, що демонстрація заповненого бюлетеня Олега Ляшка не є правопорушенням.

Про це повідомили в прес-службі ДБР.

Відзначається, що ДБР проаналізували інформацію про можливе порушення з боку голови Радикальної партії.

«Встановлено, що підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань немає», — йдеться в повідомленні прес-служби бюро.

На думку юридичного відділу ДБР, добровільна демонстрація для журналістів, а не публічне оголошення результатів таємного голосування, не може вважатися кримінальним злочином.

У підсумку, ДБР відмовилася відкривати справу на Ляшка та інших політиків, які демонстрували свої заповнені бюлетені після голосування.