У Німеччині під час аварії літака загинула одна з найбагатших жінок Росії

Під час аварії легкомоторного літака, який впав у передмісті Франкфурта, загинула одна з найбагатших жінок Росії Наталія Филева.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відомо, що власником авіакомпанії, якій належав літак, є чоловік загиблої, бізнесмен Владислав Филев.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що в Німеччині сам Филев, пізніше інформацію спростували, уточнивши що бізнесмен вилетів до Німеччини вже після катастрофи.

Владислав – льотчик, кілька років тому він пережив серйозний інцидент, – у його літака під час посадки не випустилися шасі, він садив літак на черево.

При катастрофі літака в Німеччині загинула його дружина Наталя і її батько.

Літак S7 розбився, імовірно, близько міста Эрцхаузен. Всередині було три людини: пілот і двоє пасажирів. Всі загинули.

Німецька поліція підтвердила, що на борту літака були двоє росіян. Бізнес-джет повністю згорів, і впізнати їх неможливо. Ідентифікація останків — наступного тижня

Дружина Владислава Филева Наталія займала 4-е місце в списку 50 найбагатших жінок Росії. Її статки оцінювалися в 600 мільйонів доларів. Наталя була співвласницею авіакомпанії S7 разом зі своїм чоловіком.

Але Наталя була не тільки успішної продавцем, але і хорошою мамою – у неї залишилося четверо дітей, серед яких один – прийомний.