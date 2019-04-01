У Запоріжжі діти посеред вулиці знайшли гранату: одна дитина загинув, другий потрапив у реанімацію

У Запоріжжі близько 16:35 в результаті вибуху гранати загинув 14-річний підліток, його друг опинився в лікарні.

Трагедія сталася по вул. Вінницької. “Встановлено, що малолітні 2005 і 2006 років народження гуляли по вулиці Щаслива. Біля одного з багатоповерхових будинків вони виявили вибуховий пристрій, хлопець 2005 року народження через деякий час, гуляючи по вул. Вінницької, кинув гранату на землю перед собою. В результаті стався вибух, який спричинив тілесні ушкодження малолітнім”, – йдеться в повідомленні.

Дітей негайно госпіталізували до лікарні. “Життя старшого врятувати не вдалося, хлопчику 2006 року народження надана медична допомога, його життю нічого не загрожує”, – повідомили в поліції.

Відкрито кримінальну виробництво за ознаками ст. 264 Кримінального кодексу України (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк.