Радник Зеленського пообіцяв референдум про вступ до НАТО, але не зараз

Кандидат в президенти Володимир Зеленський, який заявив про готовність зустрітися з Путіним, не планує відхилятися від євроінтеграційного зовнішньополітичного курсу України.

Про це розповів політолог і радник Володимира Зеленського Дмитро Разумков журналістам.

«Євроінтеграційний вектор розвитку країни був визначений у 2014 році. Його міняти ніхто не буде. В Євросоюз потрібно йти. Євросоюз навіть не сама мета, а ті стандарти і норми, за якими живе ця організація, повинні бути в Україні. … Якщо ми говоримо про НАТО, ми щільно працюємо з цією організацією як у військовому плані, так і в гуманітарному, прагнути туди треба», — зазначив Разумков.

За його словами, зараз рано проводити референдум про вступ України в Північноатлантичний альянс.

«Нам задають питання про референдум, буде він. Буде. Він повинен бути. По-перше, він повинен відбуватися в момент, коли ми зможемо реально туди вступити — тобто не за 10-20 років ми будемо голосувати, а коли реально буде така можливість», — додав політолог.

Він висловив упевненість, що референдум необхідний, щоб згодом «ніхто не міг сказати, що це рішення не народу, а президента/парламенту/Кабінету міністрів».