«Я збирати намети і Майдани, щоб захищати свою персону, якщо українці проти мене, не буду», — Зеленський

Кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що якщо в разі його перемоги частина суспільства вийде на протести, не стане протидіяти мітингувальників.

Про це він сказав на брифінгу у своєму штабі в Києві.

«Я воювати з товариством не буду. Я збирати намети і Майдани, щоб захищати свою персону, якщо українці проти мене, не буду. Життя-найважливіше», – сказав Зеленський на брифінгу у своєму штабі в Києві, відповідаючи на питання про те, якими будуть його дії в разі, якщо в разі його обрання частина суспільства вийде на протести.