Гриценко поскаржився до ЦВК на несвоєчасну передачу окружкомами даних щодо явки виборців

Кандидат у президенти України, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко подав у Центральну виборчу комісію скаргу на несвоєчасну передачу окружними комісіями даних щодо явки виборців на виборах голови держави.

Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив представник Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький

За словами Чернолуцького, до 20:30 неділі дільничні комісії повинні передати в окружні комісії дані про кількість виборців, внесених у списки на момент закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали бюлетені.

А до 21:30 неділі, згідно з встановленою процедурою, окружні комісії через систему «Вибори» передають цю інформацію в ЦВК.

За словами Чернолуцького, ці терміни дотримані не були.

Гриценко просить ЦВК притягнути до відповідальності голів окружних комісій за недотримання процедури передачі даних про явку виборців.