Порошенковский журналіст закликав стріляти у виборців Зеленського

Журналіст Айдер Муждабаєв заявив, що нова революція «призведе до втрати ще 6-8 областей України».

Кримськотатарський журналіст, заступник директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, симпатик Порошенко, назвав зрадниками тих, хто голосував за Володимира Зеленського. У своєму пості на сторінці в Facebook опублікував інфографіку екзитполу, згідно з якою 42% виборців півдня України підтримують кандидата в президенти Володимира Зеленського. За цими ж даними, на сході України Зеленського підтримують 30,7% виборців, в центрі країни – 28,6%, на заході – 21,2%.

«Ось відмінна карта тих, з ким ми живемо в одній країні. Це — звичайні зрадники. Ті, хто здасть країну на раз-два. Додайте сюди виборців Юлі, Бойко, Вілкула та інших ставлеників Росії. Жодних шансів перемогти їх у другому турі у нас немає. Це абсолютно нереально. Зрада переможе з ймовірністю 100%. Я тільки що розмовляв у себе вдома з бойовим командиром батальйону. Мабуть, доведеться стріляти», — написав пропорошенковский журналіст. Муждабаєв також заявив, що нова революція призведе до втрати ще 6-8 областей України, та іншого виходу нібито немає. «Це означає нову революцію, перемогу патріотів, але й одночасно втрату ще 6-8 областей. На жаль, проросійську більшість не залишає нам жодного шансу врятуватися, крім цього», — додав Муждабаєв.

