«Ми не один раз розчаровувалися, і це не можна допустити знову», — Гройсман про першому турі виборів

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що перший тур президентських виборів засвідчив демократичність волевиявлення, у другому турі не можна допустити розчарування.

«Завершився перший тур виборів президента України. Ми показали всьому світу, а головне самі собі, що Україна є демократичною країною. Всі мали можливість прийти і віддати свій голос за покликом серця та розуму», — написав глава уряду.

Він зазначив, що висока явка виборців — не просто цифра. «Українці мали бажання прийти на вибори і віддати свій голос. З розумінням, що побудувати майбутнє ми можемо тільки разом», — додав В. Гройсман.

Говорячи про другому турі, він вказав на важливість того, щоб програми і плани кандидатів були реалістичними, а «вибір, який ми зробимо, збігався з нашими бажаннями і поглядами».

«Ми не один раз розчаровувалися, і це неможливо допустити знову», — підкреслив прем’єр.

Ст. Гройсман також зазначив: «Як глава уряду я говорив, що моє головне завдання перед першим туром — забезпечити стабільність ст. Я повторю це і зараз: для мене головне — забезпечити стабільність під час виборчої кампанії і на майбутнє».