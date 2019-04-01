Волкер назвав президентські вибори в Україні демократичними

Минулі 31 березня президентські вибори в Україні можна вважати демократичними. Про це заявив спецпредставник Державного департаменту Україні Курт Волкер в інтерв’ю.

«Незважаючи на те, що можуть бути окремі проблеми, в цілому все вказує на те, що це — демократичні вибори», — зазначив він.

«З іншого боку, щоб забезпечити успішні демократичні вибори, необхідно, щоб вони були чесними. Для цього потрібно бути впевненими, що це реальні голоси і що люди, які проголосували, — це реальні виборці», — додав представник Держдепу.

Коментуючи рішення Києва закрити всі дільниці для голосування в Росії, Волкер сказав, що розуміє українська влада та їх заклопотаність, викликану невірою в можливість забезпечити в РФ «чесні вибори, якщо б все було організовано, як раніше».

Він також заявив, що сподівається на активізацію роботи мінськими угодами після обрання нового глави України. «Я сподіваюся, що вибори українського президента відкриють нові можливості для врегулювання і ми побачимо додаткові зусилля в цьому напрямку», — заявив він.

Нагадаємо, що голосування на виборах президента України проходило в неділю, 31 березня 2019 року з 08:00 до 20:00. У бюлетень були включені 39 кандидатів. Офіційно результати голосування повинні бути встановлені до 10 квітня включно. Якщо ніхто з кандидатів не набере більше 50%, то на 21 квітня повинен бути призначений другий тур виборів.