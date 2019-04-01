Порошенко звернувся до виборців Зеленського, згадавши Галкіна і Петросяна

Президент України Петро Порошенко після завершення голосування виступив перед ЗМІ заявивши, що немає жодної інформації, яка могла б поставити під сумнів результати виборів.

Глава держави також подякував українцям за їхні голоси. Про це йдеться на офіційній Twitter-сторінці Порошенко.

«Я дуже вдячний тим, хто сьогодні не залишився вдома, хто сьогодні, незалежно від того, за кого ви проголосували, зробив внесок у вільне волевиявлення українських громадян, — ви продемонстрували, що ви вільні громадяни, які вболівають за майбутнє своєї держави», – повідомив президент.

Порошенко додав, що скарг на порушення під час голосування було менше, ніж у 2014 році.

«Ми не чули жодного повідомлення, яке могло б вплинути на волевиявлення громадян. Ми пройшли тест на нашу європейськість», – зазначив він.

Також Порошенко звернувся до молодих українців, які вперше голосували на виборах.

«Ви бачите зміни в країні, але хочете щоб вони були швидше, глибше і якісніше. Я зрозумів мотиви вашого протесту. Я вас почув. Будь ласка, слухайте і ви мене. Все, що ми робили протягом 5 років — для майбутніх поколінь», – повідомив він.

Крім того, він згадав, що переговори з Росією і Заходом продовжаться.

«З Росією так чи інакше за великим столом з нашими європейськими та американськими партнерами доведеться говорити. Але представляти її буде не Максим Галкін або Євген Петросян, а так, щоб ви знали на всяк випадок, Володимир Путін», – підкреслив Порошенко.