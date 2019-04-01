Зеленський переміг у всіх регіонах, крім 5 — паралельний підрахунок штабу

25,97% виборців підтримали кандидата в Президенти Володимира Зеленського, 12,31% — чинного Президента Петра Порошенка у першому турі виборів Президента по паралельному підрахунку голосів штабу Зеленського.

Про це повідомив політтехнолог штабу Зеленського Олександр Корнієнко.

За його словами, згідно з паралельним підрахунком голосів, третє місце посіла Юлія Тимошенко з результатом 11,8% голосів.

Юрій Бойко набрав 9,58% голосів виборців, Анатолій Гриценко — 5%.

Корнієнко повідомив, що на даний момент оброблено 50% виборчих дільниць.

Він додав, що Зеленський перемагає у всіх регіонах, за винятком Донецької та Луганської області, де перемагає Бойко, і трьох областей на заході, де більшість голосів отримують Порошенка і Тимошенко.

Штаб Зеленського впевнений, що його підтримка буде тільки рости.

Згідно з уточненими даними, у другий тур проходять Володимир Зеленський (30,6%) і Петро Порошенко (17,8%)

Далі йдуть Юлія Тимошенко (14,2%), Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

Як заявила директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна, в порівнянні з попередніми даними, суттєвих змін не відбулося.