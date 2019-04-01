Договір про дружбу між Україною і Росією втратив чинність

Документ передбачав «повага територіальної цілісності» сторін. З 1 квітня втратив чинність Договір про дружбу між Україною і Росією.

Дію договору, підписаного ще в 1997 році, що закінчився 31 березня. Документ передбачав, що Україна і Росія «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів».

Крім того, сторони погоджувалися будувати відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».