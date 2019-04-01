Дев’ять мільйонів громадян України не прийшли на вибори президента — ЦВК

У голосуванні на виборах президента взяли участь понад 17 млн з більш ніж 26 млн виборців.

Про це на брифінгу повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

За її словами, отримали виборчі бюлетені на дільницях 17 млн 599 виборців, а у виборчі списки були включені 26 млн 770 тис. 419 виборців.

Також Сліпачук зазначила, що перші дані з виборчих дільниць почали надходити з закордонного виборчого округу, тобто з ділянок в інших країнах, де голосування почалося і закінчилося раніше, ніж в Україні, згідно з часовими поясами, а також з невеликих ділянок в Україні, де вже змогли порахувати і передати дані в окружні виборчі комісії.

Крім того, Сліпачук закликала спостерігачів і представників ЗМІ, які, згідно із законом, перебувають на дільницях при підрахунку голосів, не втручатися в роботу комісій. «Своєю зосередженістю на цьому процесі, своїм спостереженням ви повинні допомогти членам виборчих комісій все зробити у відповідності з законом. Я дуже закликаю усіх не намагатися втручатися в роботу комісій!, — зазначила вона.

У той же час Сліпачук додала, що високо оцінює роботу виборчих комісій.