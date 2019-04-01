В Україні подорожчає долар: аналітики розповіли, чого чекати

В Україні курс долара в перший тиждень квітня може подолати позначку в 27,3-27,4 грн/$, подорожчавши на 10-20 коп./$.

З такими оцінками погоджується і фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Експерт зазначає: значних змін найближчим часом очікувати не варто. Незважаючи на те, що платіжний баланс за останній час погіршився, баланс на валютному ринку вдається утримати.

«Зараз бачимо перевагу попит над пропозицією, як наслідок, поступово курс валюти додає в ціні. Вибори також мають свій вплив. Це період нервозності, настороженості. Думаю, що курс в 27,4 грн/$ на найближчий тиждень найбільш ймовірний варіант», – упевнений Мазуренко.

До речі, аналітик Єгор Комов впевнений: великих провалів на валютному ринку не буде. По-перше, у Національного банку є ресурси для того, щоб розширювати пропозицію і тим самим знижувати курс долара. По-друге, макроекономічна ситуація залишається стабільною, великих перекосів у бік попиту не буде.