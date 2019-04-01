У Тернополі перехожі на дитячому майданчику виявили гранату

Перехожі помітили підозрілий предмет, схожий на гранату, на тротуарі в Тернополі. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Тернопільській області.

Зазначається, що інцидент стався в неділю ввечері, близько 20:30. Так, знахідку побачили перехожі поблизу дитячого майданчика, після чого викликали поліцію. По прибуттю вони обгородили місце події, евакуювали людей.

«Як повідомив начальник вибухотехнічного відділу ГУНП України в Тернопільській області Ігор Васьків, правоохоронці встановили, що знайдена небезпечна знахідка — зовні схожий на гранату Ф-1. Як вона опинилася там — поліцейські з’ясовують. Боєприпас фахівці розрядили та направили на дослідження», — йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).