«Назвав телиць дівками!» Лукашенко порівняв народ з худобою і обурив мережа

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не всі білоруси можуть дозволити собі «копита почистити» в дорогому салоні, чим викликав гнів у мережі.

«Споживач сам повинен вирішувати: постригтися йому в дорогому салоні або в два-три рази дешевше в перукарні на дому. Заможна людина – він буде ходити в салон. Але чи всі наші громадяни можуть в салоні постригтися і копита почистити? Не все!» — сказав він.

Відео з його виступом опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов в Twitter, назвавши його «Лукашенко і трохи білоруського стилю».

Користувачі з обуренням відреагували на висловлювання білоруського лідера.

«У батька зовсім дах відлетіла! Він що народ, у якого грошей немає, худобою вважає, пес», «Парно або непарнокопитні?», «Чітко і ясно! Без гримас і перекладачів», «Гей холоп, почисти свої копита перед тим як увійти в хату», «Громадян Білорусі їх президент зарахував до сімейства копитних! Час пройде, і батька їм ще й роги припише», «Лукашенко назвав телиць тьолками», — прокоментували вони.

— Дмитро Смирнов (@dimsmirnov175) 31 березня 2019 р.