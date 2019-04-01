Вакарчук прокоментував результати виборів піснею “Океану Ельзи”, але потім видалив пост

Лідер групи Океан Ельзи Святослав Вакарчук прокоментував результати першого туру виборів президента України, які завершилися 31 березня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, однак пізніше видалив свій пост.
Як видно на скріншоті, мызыкант використав фрагмент з пісні Океан Ельзи «Еверест»:
«Шум і тисяч їхніх слів, годиною приносити біль.
Та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль.
І ми продовжуєм нести свій прапор, а не хрест.
Ми продовжуєм іти на власний Еверест».
«Знаю — разом зможе подолати будь-яку вершину», — підсумував Вакарчук.
Скріншот: Facebook/Святослав Вакарчук
Опублікована композиція далеко не нова і була випущена ще в 2016 році.
Текст пісні такий: «сьогодні День не такий, як ми уявляли. Світ, два кроки від весни, два кроки від зими. Та більше не лякають нас уламки їхніх стін. Нам залишилось пройти найвищу із вершин. І може наші очі роз’ясненнями їдає дім. Та ми не помічаєм, бо вогонь наш побратим. Наші очі заливає піт. Та ми не закриваєм їх і дивимось на світ. І далі йдем… Шум і тисяч їхніх слів, годиною приносити біль. Та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль. І ми продовжуєм нести свій прапор, а не хрест. Ми продовжуєм іти на власний Еверест. І може наші очі роз’ясненнями їдає дім. Та ми не помічаєм, бо вогонь наш побратим. Наші очі заливає піт. Та ми не закриваєм їх і дивимось на світ. І далі йдем… Ми далі йдем вперед».
Відео: youtube.com