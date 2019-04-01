У Мережі показали унікальний радянський позашляховик, зроблений в Луцьку

У мережі з’явилися фотографії моделі унікального автомобіля ЛуАЗ-1301.

Цей автомобіль був запущений в серійне виробництво, повідомляє Автоцентр. На даний момент зберегли лише кілька примірників. Кілька їх моделей цього автомобіля були куплені ентузіастами.

Одна з фотографій була зроблена в конструкторському бюро Запорізького автомобільного заводу у вісімдесяті роки. Не дивно, що дана модель авто схоже на пізній варіант ЗАЗ-1102 або Таврії. Деякі експерти відзначили схожість цього автомобіля з Рено 5.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки почали розслідувати можливі дефекти автомобілів марки Hyundai і Kia.

Про цю проблему стало відомо з повідомлення генпрокурора штату Коннектикуту Вільям Тонга.

Кількість штатів, які беруть участь у розслідуванні, поки не відомо.

«Нам відомо про численні спалахи в автомобілях в Коннектикуті, у тому числі в тих машинах, які, як стверджується, вже були відремонтовані після їх відкликання. Це серйозне питання, і ми будемо діяти активно і відповідально, щоб з’ясувати всі факти та встановити відповідальних»,— заявив генпрокурор.

Слід зазначити, що суперкар згорів через чотири години після 2-місячного ремонту. Автомобіль належав 22-річному британському підприємцю Лаку Сіру.

Комаровський розповів молодим батькам про головне: потрібно запам’ятати раз і назавжди

Суспільство

Він згорів через чотири години після того, як покинув СТО.

Так, власник їхав на автомобілі зі своєю дівчиною, коли відчув у салоні запах бензину. Усвідомивши, що запаху став уже нестерпним, Лак пішов перевірити що відбувається під капотом. Відкривши кришку, він виявив загоряння в моторному відсіку.

Власник авто зазначає, що має намір судитися з дилером, який обслуговував його суперкар.

Також Skoda продемонструвала нову версію свого автомобіля Octavia.

Назву він отримав Dynamic +, передає 24 news. Розробляла новинку студія Design.

Модель забезпечили новими баперами, спойлером, а також видозміненій ґратами радітора чорного кольору і дифузор. Покупці можуть вибрати з чотирьох варіантів семнадцатидюймовых легкосплавних дисків. В салоні авто є рульове колесо, алюмінієві накладки на педалі.

Компанія Skoda планує надати близько тридцяти моделей за три наступних роки. Третина з них будуть гібридами або електрокарами.

Нагадаємо, нещодавно Skoda анонсувала два електромобіля на новій платформі.

Як повідомляв Hyser, на дорогах України з’явився новий спецавтомобіль: для важкодоступних місць.

Також Hyser писав, що Tesla представила новий електрокар Model Y на 7 осіб.