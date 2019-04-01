Меган Маркл вирішила порушити традицію королівської сім’ї: що відбувається

Меган Маркл порушує усталену традицію королівської сім’ї.

Герцогиня Сассекса вирішила змінити місце народження спадкоємця, передає Обозреватель. Зазвичай жінки королівської сім’ї, включаючи Міддлтон і принцесу Діану, народжували у лікарні святої Мері.

Однак Меган Маркл стане винятком, вона вибрала лікарню ближче до їхнього дому. Можлива причина — жінка не бажає залучати занадто велику увагу преси.

Також у неї можуть виникнути ускладнення з-за віку, бо зайвий вплив їм ні до чого.

Нагадаємо, названі 10 пунктів, які Меган і Гаррі повинні дотримуватися після народження дитини.

Королева Єлизавета неодмінно дізнається першою про те, що у неї народився ще один правнук.

На офіційному сайті, а також в Twitter Кенсінгтонського палацу обов’язково з’явиться повідомлення про поповнення в сімействі.

У дворі Букінгемського палацу буде встановлена табличка з підписом доктора Меган. На ній будуть вказані підлогу, час народження, а також короткі відомості про стан здоров’я мами і дитини.

Ім’я новонародженого буде триматися в секреті кілька днів. Швидше за все, воно буде названо на сторінці королівського двору в Twitter.

Повне ім’я дитини буде складатися з трьох-чотирьох частин. Приміром, у принцеси Шарлотти два так званих по батькові — Єлизавета і Діана.

Королівського титулу у малюка може і не бути. Спадкоємець Гаррі і Меган точно не буде принцом або принцесою. Приймати чи інші звернення вирішать батьки.

Поява нового члена королівської сім’ї традиційно буде відзначено залпами рушниць, які дасть Королівська кінна артилерія.

Три дні після пологів Меган проведе під суворим наглядом лікарів.

Новонародженого покрестят в спеціальній сатиновою і з мереживами одязі, яка була зшита для старшої доньки королеви Вікторії в 1941 році.

П’ять або сім хресних може бути у дитини Меган і Гаррі. Наприклад, у принца Джорджа їх семеро, у принца Луї — шестеро, в Шарлотти — п’ятеро.

Нагадаємо, Меган Маркл хоче найняти вчителем музики для своєї дитини мегазірку.

Як повідомляв Hyser, принц Вільям може пропустити народження дитини Меган Маркл.

Також Hyser писав, що дитина Меган Маркл буде носити інше прізвище.