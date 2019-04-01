«Вдвічі більше»: у Зеленського зробили тривожна заява

У штабі Володимира Зеленського повідомили про зафіксованих на виборах фальсифікації.

Так, одну з виборчих дільниць у Києві відкрився в присутності вісьмох спостерігачів від чинного президента Петра Порошенка — це вдвічі більше допустимого числа, передає Politeka.

Серед інших проблем — порушення у списках.

«Ми перейшли до безпосередніх дій, кілька десятків людей написали заяви в поліцію, кілька — викликали поліцію на ділянці. Майже 2,5 тисяч звернень», — відзначили в штабі.

За їх даними, на ділянках говорили про «подвозах» ближче до вечора.

З’явилися дані екзит-полів: хто переміг на виборах президента України

Головне

«Ставлення до спостерігачів: триває буллінг. Їх булят за бейджі», — розповіли в команді Зеленського.

Крім того, на ДВК фіксували наявність так званих «контролерів», що може свідчити про наявність «сітки».

«Вони контролюють явку виборців, які проголосують за «потрібного» кандидата», — пояснив керівник виборчого штабу Дмитро Разумков.

За інформацією ЦВК, вибори 31 березня проходили без системних порушень. Але від поліції, громадських організацій та ЗМІ також надходили тривожні сигнали.

На момент закриття виборчих дільниць правоохоронні органи отримали 1927 заяв та повідомлень про порушення. За цими фактами було зареєстровано 31 кримінальне провадження та складено 18 адміністративних протоколів.

Зокрема, відзначалися випадки незаконної агітації, фотографування та пошкодження бюлетенів, підкуп виборців. Також надійшло 18 неправдивих повідомлень про замінування дільниць.

Лідером виборів за підсумками голосування став актор, шоумен і керівник Студії «Квартал 95» Володимир Зеленський.

За даними «Національного екзитполу», його підтримали 30,4% опитаних виборців.

17,8% українців обрали Порошенко, і ще 14,2% — лідера «Батьковщины» Юлію Тимошенко.

Таким чином, найвірогідніше у другому турі 21 квітня боротьба розгорнеться між Зеленським і Порошенка. Офіційні результати підрахунку голосів Центрвиборчком повинен оприлюднити протягом найближчих 10 днів.

Тим часом у штабі Тимошенко вже відмовилися визнавати результати і СБУ звинуватили у фальсифікації і провокації. Вони стверджують, що за їх власним підрахунком голосів у другий тур разом із Зеленським проходить Тимошенко.

Сам Володимир Зеленський виступив з короткою промовою і від душі подякував українців, які прийшли на вибори і проголосували «не по приколу».

Нагадаємо, Петро Порошенко вперше прокоментував результати виборів і раптово звернувся до виборців Зеленського.

Як повідомляв Hyser, представники Нацдружин відзвітували про масові затримки, зламаних урнах і сотні порушень.

Також Hyser писав, що біля будівлі ЦВК у Києві збираються мітингувальники і ставлять намети.