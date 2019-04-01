Пропажа століття: з Лувру таємничо зникла найдорожча картина в історії

В епіцентрі заплутаною детективної історії виявився шедевр Леонардо да Вінчі.

Найдорожчу картину в історії — «Спаситель світу» пензлю да Вінчі — повинні були ще в листопаді представити у філії Лувра в Абу-Дабі (ОАЕ). Але виставка була скасована без пояснення причин. А зараз співробітники музею розповіли газеті New York Times, що не мають ніякого поняття про місцезнаходження полотна.

«Спаситель світу» Леонардо був проданий за 450 млн доларів

Представник паризького Лувру на умовах конфіденційності також заявив, що не знає, де знаходиться картинка.

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Офіційно Лувр від коментарів відмовляється. А французькі чиновники сподіваються, що картина ще десь спливе».

Влади як і раніше планують включити «Спасителя світу» у знакову виставку, яка запланована на осінь 2019 року — в честь 500-річчя з смерті Леонардо.

Багато мистецтвознавці стурбовані зникненням.

«Ця трагедія. Позбавити любителів мистецтва і багатьох інших, кого зачепила ця картина — шедевр такий рідкості — дуже несправедливо», — сказала Діана Модестини, професор Інституту образотворчих мистецтв Нью-Йоркського університету і реставратор, який працював над «Спасителя світу».

У той же час, загадкове зникнення картини знову змусило експертів заговорити про її достовірності.

Справа в тому, що тільки в 2011 році консорціум мистецтвознавців і дослідників прийшла до висновку, що це робота Леонардо да Вінчі.

До цього офіційно вважалося, що це копія загубленої картини італійського майстра, яку зробив один з учнів да Вінчі. Але суперечки в середовищі арт-експертів з приводу достовірності шедевра не вщухають досі.

Лувр в Абу-Дабі

«Спаситель світу» (Salvator Mundi) — єдина з приблизно 20 картин да Вінчі, яка досі перебувала в приватних колекціях. Передбачається, що вона була написана приблизно в 1505 році і згодом якийсь час належала англійському королю Карлу I.

Довгий час згадки про неї були відсутні в історичних архівах, і знову спливла картина в 1958 році.

У 2013 році її приватним чином придбав російський мільярдер-колекціонер Дмитро Риболовлєв за 127,5 млн доларів.

А в 2017-му сімейний траст Риболовлєва виставив «Спасителя» на торгах christie’s в Нью-Йорку. Полотно було продано за 450 мільйонів доларів США. На сьогодні це найбільша ціна, коли-небудь сплачена за твори мистецтва, продані на аукціонах або в приватному порядку.

Новий покупець побажав залишитися анонімним. За чутками, рекордну суму виклав саудівський принц Бадер бін Абдулла бін Мухаммед бін Фархан аль-Сауд. Він друг і бізнес-партнер наслідного принца Мухаммеда бін Салмана.

Але є і інша інформація: зокрема, що картину купили дві інвестиційні компанії з метою здавати її в оренду або продати музеям на Близькому Сході та в Азії.

Лувр вже не вперше втрачає перлина мистецтва. Так, у 1911 році з музею була викрадена «Мона Ліза».

Зловмисником виявився один з різноробочих, італієць Вінченцо Перуджа. Він працював у музеї і зміг непомітно винести полотно.

На щастя, через 2 року викрили злодія: він запропонував купити «Мону Лізу» директор італійського музею Уффіці, а той відразу ж викликав поліцію, і незабаром легендарна «Джоконда» повернулася в Париж.

Нагадаємо, нещодавно Україні пообіцяли повернути один із шедеврів світового мистецтва, який вивезли німці під час Другої світової.

Як повідомляв Hyser, розкрито головний секрет «Джоконди».

Також Hyser писав про 10-ти найдорожчих картинах світу.