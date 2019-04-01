Коли міняти авто на нове: експерти назвали «ліміт» пробігу

Рано чи пізно кожен водій стикається з питанням — коли ж настає «час ікс», коли пора продавати старий автомобіль і купувати новий?

Серед автомобілістів існує думка, що критичним порогом для оновлення машини є пробіг 100 000 км. Наскільки ця думка виправдано — розібралися експерти сайту Avtolubiteli.club.

За приблизними підрахунками, середньостатистичний водій проїжджає за рік близько 20 000 км: значить, пробігу в 100 000 км. автомобіль досягне після 5 років служби.

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У сучасних машин спеціальне покриття елементів конструкції і корпуси, тому в плані непідвладності корозії авто знаходиться в хорошому стані до 7 років. Отже, 5-річний «залізний кінь» буде мати пристойний товарний вигляд.

Крім того, двигуни сучасних моделей працюють без ремонту в середньому до 250 000 км пробігу. Отже, навіть після подолання позначки в 100 000, силовий агрегат ще повинен функціонувати без яких-небудь збоїв.

А ось акумулятор до цього часу вже може вийти з ладу, як і безліч деталей підвіски. Їх ремонт може обійтися власники в чималу суму грошей. Також старий автомобіль потребує більш значних капіталовкладень на обслуговування ходової, трансмісії і т. д.

Так що думка про те, що 100 тисяч кілометрів це якийсь «критичний ліміт», після якого авто потрібно продавати, має під собою досить вагомі обґрунтування. Варто пам’ятати і про те, що найчастіше саме 5 років діє гарантія від виробника.

З іншого боку, ніж «молодше» авто, тим легше його продати за адекватну ціну. Як показує статистика, автомобілі віком від 3 до 5 років купує цілком охоче. Збувати машину бажано тоді, коли завод-виробник випустив нове покоління моделі (а це теж зазвичай відбувається раз в 3-5 років).

Серед продавців старих машин поширена думка, що чим бюджетніше авто, тим раніше треба виставити його на продаж. Виробники економ-класу часто економлять на деталях, тому ті зношуються швидше. Особливо «раптом» починають сипатися російські, китайські та корейські автомобілі.

І ще один нюанс: якщо ви експлуатуєте авто в робочому режимі (наприклад, працюєте в службі таксі або доставки), то і накатываете значно більше — по 60 – 80 000 км в рік. Знос такої машини йде в прискореному режимі, тобто і час її продавати настає значно раніше.

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