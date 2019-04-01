На закордонному виборчому окрузі підрахували 86,13% протоколів, лідирують Порошенко і Зеленський

Центральна виборча комісія обробила 86,13% протоколів з результатами голосування у закордонному виборчому окрузі.

На 06:00 1 квітня опрацьовано 86,13% протоколів у закордонному виборчому окрузі. Там взяли участь у виборах 36 713 виборців. На першому місці Петро Порошенко — 38,23%, на другому Володимир Зеленський — 26,53% і на третьому Анатолій Гриценко — 9,95%.

Згідно з даними підрахунку голосів, за Петра Порошенка проголосував 441 виборець, друге місце посів Володимир Зеленський – 185 голосів, на третьому – Анатолій Гриценко зі 147 голосами. За Ігоря Смешка проголосували 60 виборців, за Юлію Тимошенко – 39 осіб.

Загалом у столиці Австрії проголосували 954 українців, хоча на ділянці зареєструвалися 2427 виборців. Таким чином, явка склала 39%.

В Австрії діяла одна закордонна виборча дільниця на території Посольства України у Відні.

За результатами обробки 1029 бюлетенів, що відповідає кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, Порошенко отримав 479 голосів (46,55%).

На другому місці опинився Володимир Зеленський — у нього 171 голос (16,62%). Третім став Анатолій Гриценко, якого підтримали 165 виборців (16,04%). Ігор Смешко з 84 голосами (8,16%) став четвертим, за Руслана Кошулинського голоси віддали 48 виборців (4,67%). Юлія Тимошенко серед українців у Франції була шостою — 42 голоси (4,08%).