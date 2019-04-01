У Києві п’яний водій Über влаштував ДТП

У ніч на понеділок, 1 квітня, в Києві при виїзді з мосту Метро сталося ДТП за участю двох автомобілів, яке влаштував п’яний водій Über.

В аварії, яка сталася близько 23.30, зіткнулися Skoda Fabia, служби таксі Uber, і Daewoo Nubira.

За словами водія Daewoo, він рухався у бік правого берега. У цей момент він відчув удар і зупинився. Коли чоловік вийшов на вулицю, то побачив, що в нього врізалася Skoda. При цьому, водій Fabia вів себе неадекватно, у нього були ознаки алкогольного сп’яніння. А в один момент він взагалі намагався втекти з місця ДТП.

Але водій Daewoo не розгубився і наздогнав втікача. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.