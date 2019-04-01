«Президент України вже відомий»: соціолог дав прогноз

Офіційні результати ЦВК по рейтингу кандидатів у президенти України не будуть дуже відрізнятися від опублікованих даних екзит-полів. Більше того, хто стане майбутнім президентом України, вже відомо.

«Великої різниці між даними екзит-полів та офіційними результатами, не буде, тим більше що і дані різних екзит-полів збігаються», – про це в коментарі OBOZREVATEL сказав завідувач відділом Інституту соціології НАН України Олександр Вишняк.

Більш того, соціолог впевнений, що переможець виборів президента України вже відомий: «Такий відрив ліквідувати неможливо, ніколи не ліквідовувався».

Соціолог також не бачить ніякої можливості для оскарження результатів першого туру виборів кожним з кандидатів.

«Всі порушення, які відбувалися, мали формально-бюрократичний характер, які не вплинув би навіть на один відсоток голосів. З пальця висмоктати можна все, що завгодно, але ніяких серйозних факторів для оскарження немає», – пояснив він.