Вымогавшая у моряка хабар у 33 тисячі адвокат Жанна Сілецька зачищає Гугл від згадок про своїх злочинних діях

Одеська юристка Жанна Сілецька, яка ще в 2015 році була затримана на місці злочину при отриманні 33 тисяч хабара, які вона вимагала у одеського моряка за працевлаштування почала зачищати Гугл від згадок про своєї корупційної діяльності.

Наша редакція вирішила освіжити згадка про той інцидент в житті пані Сілецькій. Наводимо текст новини в повному обсязі:

Співробітники УБЕЗ затримали на хабарі у 33 тис. гривень адвоката Жанну Силецкую. Про це редакції 368.media повідомило джерело в міліції Одеської області.

Жінка, будучи членом Національної асоціації адвокатів України, який незаконно вимагав у громадянина хабар за виготовлення документів про проходження навчання за спеціальністю «матрос II-го класу», які були потрібні прохачеві для працевлаштування на іноземне судно.

Корупціонера затримали під час одержання другої частини хабара у розмірі 22 тис. гривень. В даний момент вирішується питання про пред’явлення їй підозри з ч. Ст. 368 КК України, а також визначення запобіжного заходу.

Зазначимо, що Сілецька є співзасновником та директором ТОВ «Український морський концерн», розташованого на території ДП «Морський торговельний порт «Південний». Дана фірма займається питаннями працевлаштування моряків.