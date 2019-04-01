У США застрелили відомого репера

У Лос-Анджелесі застрелили репера Nipsey Hu$$le.

Вбивця не був затриманий по гарячих слідах, він оголошений в розшук.

31 березня під вечір місцевим часом у південному Лос-Анджелесі був застрелений 33-річний американський репер Эрмиас Асгедом, відомий як Nipsey Hu$$le. Про це пише таблоїд TMZ.

За даними поліції, музиканта вбили на парковці перед магазином одягу. Молодий темношкірий чоловік відкрив стрілянину, в результаті чого Асгедом отримав смертельне поранення (кілька влучень) і невдовзі помер у лікарні.

Були поранені ще дві людини.

Музикант еритрейського походження народився і виріс Лос-Анджелесі, а в стилі хіп-хоп почав пробувати себе близько 11 років тому. Дебютник Nipsey Hu$$le “Victory Lap” (2018) був номінований на “Греммі”. Асгедом працював з Drake, Snoop Dogg, Rick Ross, Tyga і Young Thug.