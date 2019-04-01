У Порошенка вже розповіли, як будуть відбирати голоси у Зеленського у другому турі

На президентських перегонах в Україні лідирують, і, відповідно, виходять у другий тур два кандидати — Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

І поки ЦВК рахує голоси, штаби двох кандидатів вже готуються до битви за електорат у другому турі, який відбудеться 21 квітня.

Так, у виборчому штабі Петра Порошенка вважають, що чинний глава держави має більший резерв для добору голосів у другому турі, ніж Володимир Зеленський.

Про це заявив представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

«Звичайно, я не думаю, що його (Зеленського — Прим.Ред.) результат буде нижче у другому турі, звичайно, він вибере певну кількість голосів. Але резерв для відбору голосів на сьогодні більше у Порошенка, ніж у Зеленського», — скчитает Медведєв.

Він зазначив, що виборців, які взяли участь у першому турі голосування, умовно можна розділити на дві категорії — тих, що проголосували «по приколу», і проголосували «не по приколу».

«Ті, які хотіли проголосувати «по приколу», всі вичерпалися. Тепер боротьба буде тих, хто «не по приколу», і мені здається, що в цій боротьбі як раз у Порошенка шансів більше, ніж у Зеленського», — заявив представник виборчого штабу Порошенка.

За словами Медведєва, він виходить з того, що у незадоволених виборців у першому турі був вибір голосувати за Зеленського або інших опозиційних кандидатів. Він спрогнозував, що для цих виборців існує якась межа, якісь критерії, якісь індикатори», які привели їх до висновку, що голосувати за Зеленського «несерйозно».

«Очевидно, що при їх критицизмі до влади є якісь інші критерії того, яким має бути кандидат у президенти. І хоча, напевно, їм не подобається Порошенко, але, я думаю, що він таким критеріям кандидата в президенти може відповідати більше, ніж Зеленський», — підсумував Медведєв.