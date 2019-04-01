Після виборів: Як зростуть тарифи ЖКГ з 1 травня

За тепло громадяни почнуть платити після президентських і парламентських виборів, а цифри тарифів зростуть з травня. У цей час планується підвищення вартості газу для населення за меморандумом з МВФ. Мається на увазі зрівняння споживчої ціни з промислової. Однак заводи будуть платити менше громадян.

«Крок до лібералізації тарифів»

Київська міська адміністрація розробила проект з новими тарифами на тепло для КП «Київтеплоенерго». Про це повідомив ЗМІ заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. За його словами, орієнтовно тарифи зростуть на 20%. Але остаточна величина ще може переглядатися.

«Постановою уряду заплановано підвищення тарифу на газ з 1 травня. Саме тому теплові організації зобов’язані скорегувати тариф. Інакше, він буде економічно необґрунтованим», — цитують Пантелєєва ЗМІ.

Нагадаємо, що ціни на газ з 1 травня зростуть на 15%. Таке зобов’язання взяв на себе уряд перед Міжнародним валютним фондом. МВФ офіційно оприлюднив Меморандум про економічну та фінансову політику за програмою stand-by для України ще 18 лютого.

Як відомо, ця програма передбачала виділення 3,9 млрд. дол. протягом 14 місяців. У грудні українська сторона отримала близько 1,4 млрд дол.

Таким чином, протягом року очікується отримання близько 2, 6 млрд. дол. Заради цього потрібна реформа в енергетичному секторі, зокрема, підвищення тарифів на газ для населення до ринкового рівня.

«В якості першого кроку до лібералізації тарифів на газ уряд прийняв рішення про підвищення оптової ціни на газ для побутового використання, яке набрало чинності з 1 листопада 2018 року, і ще на 15 відсотків — з 1 травня 2019 року», — йдеться в програмі співпраці України і МВФ.

Нагадаємо, що ціна газу для населення вже піднята на 23,5% з листопада минулого року. Якщо 1 листопада 2018 року ціна зросла до 8 550 грн за тис. кубів (замість 6,9 грн. за куб як раніше), то з 1 травня 2019-го очікується зростання до 9 852 грн.

На цьому подорожчання не закінчиться – з 1 січня 2020 року ціна зросте до 12 314 грн. Адже меморандум з МВФ передбачає, що наступний етап у зміцненні газового сектору – повна відповідність цін ринковим з 1 січня 2020 року.

Коли в листопаді була підвищена ціна газу, прем’єр Володимир Гройсман заявляв, що тарифи на тепло можуть зрости не більше, ніж на 16%. «Ми порахували: якщо газ подорожчав на 23%, то тарифи на тепло повинні підвищуватися не більш, ніж на 16%», — говорив Гройсман.

Однак з 1 січня, коли зросли тарифи на опалення і гарячу воду, виявилося, що в середньому по країні зростання склало 24%. Так, наприклад, у Рівному ціни підвищили на 30%, а в Харківській області — на 18%. У Києві тариф на тепло для громадян зріс на 22%.

Нове подорожчання опалення з 1 травня буде різним для будинків залежно від їх обладнання. ЗМІ підрахували, що в будинку, де встановлений індивідуальний теплопункт тепло подорожчає на 250-300 грн.; для будинку, де стоїть нерегульований вузол обліку тепла – на 350-400 грн.; для дому без обліку тепла — 800-850 грн.

Меморандум з МВФ передбачає, що в травні 2019 року соціальні норми, на яких базується система нарахування субсидій на послуги ЖКГ, будуть знижені на 11%: зменшать норму споживання газу з 4,5 куб. м на 1 кв. м площі до 4,0 куб. м на 1 кв. м опалювальної площі.

Для промисловості – дешевше, ніж для населення

Виділення чергового траншу Міжнародного валютного фонду відкладається. Адже в аналітичному звіті МВФ на 2019 рік називалося дві дати — 15 травня і 15 листопада, коли країна повинна була отримати двічі за 1,3 млрд. дол.

Однак потім виявилося, що візит в Україну оціночної місії Міжнародного валютного фонду, після якого виділить черговий транш, очікується тільки в травні-червні. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова. За її словами, технічна місія МВФ, що працювала в Україні з 5 по 13 березня, позитивно оцінила виконання умов програми stand-by.

Економіст Віктор Скаршевський констатує: «Наступний транш відкладається як мінімум на місяць. Хоча Україна виконала майже всі структурні маяки». Терміни виплат Україною боргу при цьому не переносяться. Скаршевський підкреслює, що виплати заздалегідь прописані в бюджеті на цей рік. «Є так звана бюджетна розпис, де витрати розписані по місяцях, а також інформація про витрати є на сайті Міністерства фінансів, де вказані витрати поквартально», — уточнив експерт.

Експерти відзначають, що незалежно від результату президентських виборів, Україна зобов’язана виплатити МВФ 1,8 млрд. дол протягом 2019 року. Директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко констатує: «Новий президент моментально зіткнеться з «спадщиною попередників». Таким чином, 1,8 млрд. до виплати в травні відразу «топить» будь-якого, хто прийде в офіс на Банкову».

Всупереч передвиборчим обіцянкам ряду кандидатів у президенти, тарифи будуть зростати. Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев каже: «Тарифи ЖКГ будуть постійно зростати, так як в країні відбуваються девальваційні та інфляційні процеси. Зупинити підвищення тарифів ніхто фізично не в змозі».

Експерт стверджує, що перевірити, наскільки точні і правильні розрахунки тарифів просто неможливо. «Контроль якості надання послуг і визначення обсягів спожитих енергоресурсів знаходиться у віданні самих постачальників. Зовнішнього контролю як не було, так і немає. Спроби НКРЭКУ його ввести монополісти оскаржують. Відповідно, підвищення комунальних тарифів в Києві відбуватиметься постійно», — говорить Рябцев.

За словами заступника голови КМДА Петро Пантелєєва з тих грошей, які споживачі сплачують за опалення і гарячу воду, більше 80% автоматично спрямовується на розрахунки за газ компанії «НАК Нафтогаз».

«Не забезпечуючи оплату, ми просто не зможемо отримати газ. Ми чудово пам’ятаємо початок опалювального сезону в 2018 році, коли деякі міста мали заборгованість за газ, і не могли запуститися в морозну погоду. Ми такого не може допустити. У проекті поки орієнтовно закладено підвищення 20-21%. Ця цифра буде коригуватися в залежності від прийнятої ціни на газ», — уточнив Пантелєєв.

За його словами, КМДА проводить підготовчу процедуру. Наскільки нам відомо, зараз вирішується питання, якою саме буде ціна на газ і саме від цього буде залежати остаточна вартість теплової енергії на опалення і гаряче водопостачання. Якщо щось буде змінюватися з ціною на газ, «Київтеплоенерго» відразу перегляне тариф теплової енергії, оскільки це взаємопов’язані речі. Поки що ми йдемо за процедурою, передбаченою законодавством.

Цікаво, що НАК «Нафтогаз» повідомив, що з 1 квітня на 2% знизяться тарифи на газ для побутових споживачів. Вартість газу для населення становитиме 8,38 гривень за кубометр замість 8,55. У «Нафтогазі» пояснили здешевлення «зміною ситуації на світовому ринку».

Зате для промислових споживачів ціна буде нижчою, ніж для населення. Так, промислові споживачі, які співпрацюють з «Нафтогаз України» на умовах попередньої оплати, будуть купувати газ за ціною 5 990 гривень за тисячу кубометрів, повідомили в компанії.