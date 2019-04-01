Охлобистін попередив Зеленського про можливе вбивство

Скандально відомий російський актор Іван Охлобистін заявив, що кандидата в президенти України Володимира Зеленського хочуть убити багатії, тому що той єврей.

Про це він написав на своїй сторінці в забороненої в Україні соціальній мережі «ВКонтакте» у відповідь на те, що шоумен обізвав його ідіотом після скандального відеозвернення перед виборами.

«Даремно він нас ідіотами назвав. Прикро. Ми вважали його розумною людиною. Бач, як влада чарує! Ми не вважаємо його ідіотом. Ми думаємо, що він у небезпеці. Ми прощаємо його. Чого б там не було, Зеленський наш друг. Навіть, якщо все погано складеться, він тим же іншому залишиться. І ми знайдемо спосіб захистити її, навіть ціною свого життя», – написав актор.

За словами Охлобистіна, він з Михайлом Пореченковим нібито не переслідував жодної політичної мети, записуючи скандальне поводження з підтримкою кандидата в президенти України.

«Життя проста штука — багаті жирують, бідні миряться. Вова не змінить цього розкладу. Тому що він єврей. Він зобов’язаний робити, що вони скажуть, інакше його вб’ють. Ми розуміємо це. Інша справа – нафіг єврею лізти в наші ординські чвари? Звичайно, у нас своїх жи*ів повно. Але вони наші. А ті, які його підтримують, — не наші. Уб’ють його. Якби я був євреєм, я б був Коломойським (український олігарх – ред.). Гарний персонаж. Відзначте: не гроші для нього головне», – додав він.