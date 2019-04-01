Зеленський пообіцяв українцям, що у другому турі виборів без сюрпризів не обійдеться

Претендент на посаду президента України, шоумен Володимир Зеленський заявив, що українців чекає сюрприз у виборчій кампанії у другому турі виборів.

Про це він заявив в ефірі ТСН вчора після закінчення голосування на виборах. Відповідаючи на питання ведучої про результати екзит-полів, шоумен заявив, що його команда розраховувала на перемогу в першому турі, але зазначив, що такий результат поки влаштовує. «Це невелика перемога, невеликий крок до великої перемоги», – відповів Зеленський на питання.

Він також додав, що передвиборний штаб на сьогоднішній день не веде жодних переговорів з іншими кандидатами, так як «нам не про що говорити зі старою владою». Зеленський прокоментував заяву депутата ВР Мустафи Найєма на рахунок можливої підтримки Зеленського Юлією Тимошенко у другому турі і створення коаліції після виборів у парламент.

«Мені дуже приємно, якщо Юлія… Ні, жодних переговорів з Юлією Володимирівною і її штабом немає, однак якщо її виборці нас підтримають – велике спасибі. Ніяких переговорів ми не ведемо. Ми самостійні. Звичайно, буде якесь ноу-хау у другому турі, але для всіх українців це буде сюрприз», – резюмував Зеленський.

