«Nordwind» піддається рейдерській атаці?

Судячи з усього, прямо зараз розігрується неабияка боротьба за подальше життя авіакомпанії Nordwind. Два кардинально протилежних табори вирішують, чи повторить авіаперевізник долю Трансаеро, чи продовжить створювати конкуренцію на суворому ринку російської цивільної авіації.

Перший табір, як неважко здогадатися, очолює керівництво «Аерофлоту», якого будь-який прояв конкуренції – як кістка в горлі. Нагадаю, що відбулася не так давно загибель «Трансаеро» призвела до цілого комплексу проблем для російських пасажирів – там був і зростання тарифів і монополія на деякі напрямки, і накручування цін в стилі «вас тут багато, а я одна», і багато іншого – саме цього побоюється другий табір, представники якої зберегли здоровий глузд і не хочуть купувати квитки для відпуску за три-чотири роки. Утрирую, звичайно… Чи ні?

Так от, не так давно в «Нордвинд» почали писати довгі листи прокурори, недвозначно натякаючи на бажання побачити на своїх столах товсті стоси папірців (я про документи, запитані в рамках перевірки, якщо що), причому в найкоротший термін. А тепер стало відомо, що «Росавіація» з якихось відомих тільки їй підстав обмежила авіакомпанії сертифікат експлуатанта…

Для тих, хто не знає, розповім дуже цікавий факт. У «Трансаеро» був шанс вижити – компанію планував купити співвласник S7, але на наступний день після того, як про опрацювання цієї угоди стало відомо, наша прекрасна, чудова Росавіація відкликала у «Трансаеро» сертифікат експлуатанта та всі призначення на міжнародні маршрути. Зрозуміло, в такому вигляді авіакомпанія нікому не була потрібна, і…

Два моменту. Уважно стежте за руками.

Перший – «Трансаеро» в якості кризового керуючого очолює давній партнер генерального директора «Аерофлоту» – Дмитро Саприкін. Авіакомпанія цього пережити не змогла (от дивно, так?).

Другий – «найсмачніші» маршрути, які Росавіація відняла у «Трансаеро», отримали «Аерофлот» і «Росія». До речі, на дворі 2019 рік, а Росавіація продовжує покірно продовжувати допуски цим двом, бо бачте, «Аерофлот» так страждав, возя «осиротілих» пасажирів «Трансаеро», так і 747-е «Боїнги», які на правах переможця забрала собі «Росія», не такі свіжі і сучасні як хотілося б.

Ну як, вражає? Вам не здається, що вже одних цих фактів достатньо для порушення кримінальної справи та перевірки законності дій Савельєва, Саприкіна та керівництва Росавіації?

Поспішаю нагадати, що близько третини бюджету «Аерофлоту» (за різними оцінками) складають «пролітні» гроші – кошти, отримані від держави, якому платять пролітають над нашою територією іноземці. Не будь у «Аерофлоту» прогонових (і багатьох інших преференцій, про які треба говорити окремо – хитрої схеми експлуатації SSJ, завдяки якій авіакомпанії вигідний їх простій на землі, за який платять, передача найбільш вигідних маршрутів та інші прояви адміністративного ресурсу), його доля була б проста – втеча менеджменту в Лондон, банкрутство, титанічного масштабу проблеми у пасажирів та інше.

Тобто, якщо відняти «пролітні» Аерофлоту і віддати тому ж «Нордвинду» (а що? Чому б і ні?), то так званий «ефективний сучасний європейського рівня національний авіаперевізник» незабаром перетвориться в ностальгійний спогад. Так що не ведіться на численні інтерв’ю, де топ-менеджмент авіакомпанії вчить галузь як жити. Це як мінімум смішно – ніби спадкоємець олігарха дорікає робочого в недостатню вмотивованість і невміння вийти з зони комфорту.

Проблем «Нордвинду» додає і аеропорт «Шереметьєво». В процесі монополізації та об’єднання аеропорту (який офіційно іменується «консолідацією активів») обслуговування повітряних суден перейшло компанії «Шереметьєво Хендлінг», дочірній структурі аеропорту. На жаль, чутки про жахливі умови праці та плинності кадрів виявилися не безпідставними – компанія, судячи з усього, просто не здатна обслуговувати такий великий обсяг роботи (ще б, базовий аеропорт для авіакомпанії, на користь якої банкрутять інших авіаперевізників).

Сама запам’ятовується особисто для мене історія – це пошкодження літака, в якому знаходилося 480 пасажирів. Причина банальна – під колесо авіалайнера поставили технічно невідповідну колодку, він покотився, вдарився про телетрап, і… «шановні пасажири, будь ласка, почекайте, нам зламали великий літак, зараз ми вас витягнемо звідси і будемо думати – що ж далі робити». 480 чоловік! Спробуй-но, організуй їх швидке переміщення в точку призначення без використання пошкодженого лайнера!

Але це просто найбільш яскравий приклад. Не завжди проблеми полягають у ушкодженнях – іноді літаки просто не встигають нормально обслужити, навіть з банальним обливом спеціальною рідиною в аеропорту серйозні проблеми (з причини яких судна обливають де завгодно, а не тільки на спецплощадках з фільтрацією, внаслідок чого отруйні хімікати потрапляють в Клязьму). І якщо той же «Аерофлот» може просто через нібито поганої погоди скасувати купу рейсів, об’єднати їх і знизити навантаження на інфраструктуру (ціною незручності для пасажирів), то «Нордвинд» такі ігри призведуть або до банкрутства підприємств, або до масових перевірок наглядових органів з відповідним результатом. Не самі веселі перспективи.

Якщо рейдери переможуть, можливо ми почуємо новини про «небезпечному виконанні польотів». Це зараз улюблений аргумент авіаційних рейдерів, з яким сперечатися дуже важко. Ті ж масові скасування рейсів «Аерофлоту» обґрунтовуються безпекою, а на будь-які спроби критики (наприклад на питання, чому в цей же час з того ж аеропорту продовжують літати всі інші) піднімається хай з неструнких голосів підгодованих блогерів і «експертів», які звинувачують задає питання в людиноненависництві та всіх інших смертних гріхах.

Але я сподіваюся, що з авіакомпанією буде все в порядку – російської цивільної авіації конкуренція потрібна, як повітря. Дуже хочеться вірити, що це розуміє глава Федеральної Антимонопольної служби Ігор Артем’єв – це, в принципі, його основні посадові обов’язки, робити так, щоб очі кожного громадянина Російської Федерації розбігалися від розмаїття пропозицій і вигідних цін. Побажаємо йому удачі.