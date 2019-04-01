Венесуела залишиться без електрики на 30 днів

У Венесуелі на 30 днів обмежать споживання електроенергії.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро в неділю оголосив про введення норм виробництва, розподілу та споживання електроенергії в республіці на наступні 30 днів.

“Це дозволить збалансувати процес генерації енергії, її безпечну передачу, обслуговування та споживання”, – пояснив він під час звернення до нації, яке транслювалося на сторінці президента в Twitter. Обмеження набудуть чинності з понеділка.

При цьому Мадуро знову закликав громадян захистити країну від атак імперіалізму”. “Я закликаю весь венесуельський народ захищати світ у всіх куточках країни”, – додав він.

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо вважає, що наміри уряду ввести обмеження на споживання електроенергії на місяць говорять про його нездатність впоратися з енергетичною кризою. Відповідну заяву він розмістив в неділю на своїй сторінці в Twitter.