«Укртрансгаз» відсудив у облгази Фірташа півмільярда боргу

Господарський суд Дніпропетровської області стягнув з

компанії «Дніпрогаз», що входить в групу компаній РГК олігарха Дмитра Фірташа, 548 млн грн боргів перед

«Укртрансгазом» — дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України». Про це повідомив

глава НАК Андрій Коболєв на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що борг був накопичений компанією Фірташа за

послуги балансування газу, з допомогою якої «Укртрансгаз» вирівнює обсяг

попиту і пропозицій на ринку.

«Станом на 1 березня облгази заборгували «Укртрансгазу» за

балансування близько 35 млрд грн — група «Нафтогаз» не збирається закривати на

це очі. Ми відстоюємо свої інтереси всіма законними способами», —

зазначає Коболєв.

Він також висловив упевненість в тому, що попереду не одна

таке рішення суду.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Лондонський суд заарештував два особняка Фірташа, а також інше майно на загальну суму в 50 млн фунтів (більше $66,5 млн). А суд на Кіпрі заарештував активи Фірташа — керуючої компанії Group DF Holdings Limited, а також рухоме і нерухоме майно. Всього під арештом опинилися активи на $46 млн,

Крім того колишня дружина Марія Калиновська і пасинок

Фиртага мають намір подати позов проти бізнесмена, вимагаючи

відшкодувати збиток в 5 млрд євро.