У мережі показали бійців ВСУ, загиблих у березні на Донбасі

У березні В результаті бойових дій на Донбасі загинули дев’ять захисників України. Своїх побратимів втратили бійці 80-й і 79-ї десантно-штурмових бригад, 54-й, 93-й і 24-ї механізованої бригади, 128-ї бригади.

Наймолодшим серед загиблих був Богдан Гаврилів з Калуша на Прикарпатті. Бійцеві не виповнилося і 20 років. Боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади був смертельно поранений вранці 4 березня при артобстрілі.

6 березня в Донецькій області був смертельно поранений офіцер ЗСУ. 22-річний лейтенант Богдан Слобода з Львівської області служив за контрактом у 128 гірничо-штурмовій бригаді.

16 березня під час обстрілу бойовиками хутора Вольний у Попасненском районі Луганської області загинув солдат 54-ї ОМБр Руслан Слісаренко. 38-річний військовий був родом з Хмельницької області.

17 березня бойовики намагалися під прикриттям мінометів і гранатометів просунутися вперед на Приазов’ї. Ворожу атаку українські військовослужбовці відбили, але при мінометному обстрілі загинув 28-річний Віктор Грабар, боєць 79-ї бригади.

18 березня від кулі ворожого снайпера загинув солдат 54-ї омбр Євген Керечанин. Боєць був родом із Сумської області, у травні йому повинен був виповнитися 21 рік.

20 березня біля Авдіївки бойова розвідувальна машина з українськими бійцями наїхав на міну. Загинув боєць 93-ї омбр Сергій Валах. Йому було 34 роки.

21 березня, під час виконання бойового завдання біля Авдіївки загинув 26-річний солдатМаксим Сірин. Боєць був родом з Донбасу, жив в Станиці Луганській, захищав Україну у складі 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Холодний Яр».

22 березня біля селища Новомихайлівка Мар’їнського району Донецької області загинув бойової медик ВСУ. 48-річний Володимир Маркевич служив у 24-й бригаді імені короля Данила.

29 березня з-за важкого осколкового поранення загинув військовослужбовець Десантно-штурмових військ Дмитро Костенюк. Опорний пункт десантників на Приазов’ї ворог обстріляв із забороненого озброєння — мінометів калібру 120 мм.