Поліція зі стріляниною затримала винуватця смертельного ДТП у Харківській області

У Красноградському районі поліція зі стріляниною затримала водія, який збив на смерть пішохода.

В ніч на 1 квітня в Красноградському районі 30-річний водій автомобіля ВАЗ-2110 смерть збив 21-річного пішохода і втік з місця ДТП.

Автомобіль рухався на великій швидкості, водій не реагував на вимоги поліцейських зупинитися. З-за цього правоохоронцям довелося застосувати зброю. Пострілом вони пошкодили колесо машини і затримали передбачуваного винуватця ДТП. Зараз він знаходиться в Красноградському відділі поліції.

«Пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння відмовився, але за зовнішніми ознаками був п’яний. Також встановили, що три дні тому його затримали за кермом іншого авто у стані наркотичного сп’яніння, з-за цього водійське посвідчення було вилучено», — написав Олег Бех.

На момент затримання у машині також знаходився 16-річний підліток. У хлопця були ознаки наркотичного та алкогольного сп’яніння. Його допитали як свідка у присутності матері. Зараз правоохоронці продовжують слідчі дії.