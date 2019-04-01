ЦВК опрацювала 61.15% протоколів: Зеленський, Порошенко, Тимошенко

Центральна виборча комісія обробила 61.15% протоколів з результатами голосування.

На 10:15 1 квітня оброблені 61.15% протоколів. Підраховані голоси 11 018 091 виборців. На першому місці Володимир Зеленський — 30.38%, на другому Петро Порошенко — 16.38% і на третьому-Юлія Тимошенко — 13.08%. Далі йдуть Юрій Бойко — 11.58% голосів, Анатолій Гриценко — 7.06%, Ігор Смешко — 5.92% та Олег Ляшко — 5.12%. Разом з тим, 1.18% бюлетенів були визнані недійсними.