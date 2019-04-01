У Перу через обвалення золотодобувної шахти загинули 8 осіб

При обваленні золотодобувної шахти в Перу загинули 8 осіб.

Щонайменше вісім людей загинули в результаті обвалення незаконної золотодобувної шахти в регіоні Лібертад на північному заході Перу.

За його даними, обвалення сталося через вибух газу в тунелі шахти. У момент інциденту на копальні перебували 11 осіб, трьом вдалося вибратися самостійно.

Стан решти шахтарів поки невідомо.

Нагадаємо, щонайменше семеро людей загинули, десятки були в пастці під землею в незаконному золотому руднику, який обрушився в Індонезії.