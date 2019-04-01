Джон Карпентер отримає нагороду на Канському кінофестивалі

Американський режисер і сценарист Джон Карпентер отримає почесну премію Каннського фестивалю Carrosse d’or (у перекладі з французької — «Золота карета»).

Ця нагорода традиційно вручається Французьким суспільством кінорежисерів за внесок у кінематограф. Карпентеру вона буде піднесена 15 травня під час церемонії відкриття програми «Двотижневик режисерів».

У попередні роки володарями «Золотої карети» ставали Мартін Скорсезе, Вернер Херцог, Джим Джармуш, Клінт Іствуд, Аньєс Варда, Ален Рене і інші відомі режисери.