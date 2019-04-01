Вибори-2019: в Мелітополі під час підрахунку голосів члени виборчкомів падали в обморок

В Мелітополі вже після закриття виборчих дільниць для підрахунку голосів, люди падали в непритомність.

Перший раз швидка допомога виїхала в 22.27 на ділянку, розташований в спорткомплексі ТДАТУ. Пацієнта, який втратив свідомість, лікарям довелося надавати першу допомогу.

Втрачали свідомість і на ділянці, розташованому в дитячому садку №20. У 2302 туди виїжджала швидка допомога. В обох випадках працівники виборчих комісій відмовилися від госпіталізації і продовжували працювати.

Всього в Мелітополі із 155 тис. 114 списочних виборців на 20:00, за даними окружкому, взяли участь у голосуванні 96 тис. 389 осіб. Явка по Мелітопольському окрузі склала 62%. І це майже на 20% вище, ніж на виборах 2014 року. Тоді явка по округу становила 40,21%.

Поки оброблено по виборчому округу №80 (Мелітополь, Мелітопольський район) трохи менше 76% протоколів дільничних виборчих комісій. За даними на 6 годину ранку у Мелітополі з перевагою в 10 відсотків поки виграє Володимир Зеленський. На другому місці Юрій Бойко. На третьому — Олександр Вілкул. На четвертому — чинний президент України Петро Порошенко.